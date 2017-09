Blumberg AfD jetzt drittstärkste Partei

Damit ist die CDU die einzige Partei in Blumberg, die sich selbst noch als Volkspartei bezeichnen darf, denn alle übrigen Parteien kommen jeweils nicht über 17 Prozent hinaus.

Die SPD, die vor vier Jahren auf 19 Prozent abgestürzt war, hat erneut Stimmenverluste hinnehmen müssen, sie kommt nur noch auf 16,8 Prozent der Zweitstimmen. Drittstärkste Partei in Blumberg ist die AfD mit 13,3 Prozent, bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr hatte sie in Blumberg mit 18,5 Prozent überrascht. Knapp hinter der AfD folgt die FDP mit 13,3 Prozent, die ihr 2013-er Ergebnis mehr als verdoppeln konnte. Auch die Grünen, die keinen Ortsverband in Blumberg haben, verbesserten sich um 1,3 Prozentpunkte auf jetzt 6,7 Prozent. Die Linken kamen auf 4,5 Prozent und wiederholen damit ihre Prozentzahl der 2013-er Wahl.

SPD-Rätin Ursula Pfeiffer zeigt sich enttäuscht. Die SPD bleibe ihre Partei, sagt sie kämpferisch und sie findet es gut, dass die Sozialdemokraten in Berlin in die Opposition gehen. "Bei 20 Prozent kannst Du nicht einfach so weitermachen." Dass die AfD in einigen Blumberger Wahlbezirken so hohe Prozentzahlen errungen hat, schockiert sie.