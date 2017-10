Der Einladung zum gemütlichen Seniorennachmittag der Komminger Vereine folgten am Samstag zahlreiche ältere Mitbürger. Die Zöglinge des Musikvereins unterhielten die Gäste mit sorgfältig einstudierten Musikstücken. Die Jongliereinlage kam gut an, Die Landfrauen, der Kirchenchor und der Musikverein kümmerten sich in zwei Schichten um die Bewirtung. Ortsvorsteher Norbert Baumann dankte der Vereinsgemeinschaft. Foto: Suttheimer