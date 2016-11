Blumberg Abstimmung mit Signalwirkung

Stimmt der Nationalrat anders als der Ständerat ab, also für die Schließung der Zollstellen, gibt es ein Differenzbereinigungsverfahren, erklärte Pressesprecher Mark Stucki. Das Thema werde dann noch einmal an den Ständerat gehen und anschließend an den Nationalrat. Komme wieder keine Einigung zustande, gehe die Frage ein letztes Mal an den Ständerat und danach an den Nationalrat. Stimmten beide Kammern dann immer noch unterschiedlich ab, greife die für das Budget günstigere Variante, sprich die Variante, bei der mehr gespart würde. Sprich, die Zollstellen würden geschlossen, so Stucki.

Im Nationalrat sind sieben Fraktionen vertreten, denen sich zum Teil einzelne Vertreter anderer Parteien, die keinen Fraktionsstatus haben, angeschlossen haben.

Die 200 Sitze teilen sich so auf: Schweizerische Volkspartei (SVP) 68 Sitze; Sozialdemokraten (SP) 43; Freidemokraten (FDP) 33; Christdemokraten (CVP) 30; Grüne (GPS) 12; Bürgerliche Demokraten (BDP) 7 und Grün-Liberale (GLP) 7. Bei der Abstimmung für die Zollstellen wird erwartet, dass die Fraktionen nicht geschlossen votieren.