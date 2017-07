Blumberg Abschied von der Werkrealschule

Zuvor machte der Schulleiter deutlich: Es habe ihm und dem Kollegium Freude bereitet, diesem Jahrgang das nötige Wissen zu vermitteln. Viele Schützlinge haben bereits einen Ausbildungsplatz oder besuchen weiterführende Schulen. "Jetzt müsst ihr für euch selbst die Verantwortung übernehmen", so Schuh. "Achtet darauf, dass dabei die Menschlichkeit und die soziale Seite nicht zu kurz kommen." Menschlichkeit und soziale Kompetenz hätten sie beim Schulstreich bewiesen, lobte Schuh.

Zuvor aber bewiesen die Jugendlichen mit einem super Abschlussprogramm, was in ihnen steckt. Als Moderatoren traten Renata Cancarevic und Fabian Oelze auf. Die Abschlussfeier wurde zu einer lustigen Show, an der fast alle Schülerinnen und Schüler mitwirkten. Gut gefallen konnte dabei auch die Video-Show über die Stadt Blumberg.

Diese positive Einstellung zu ihrer Heimat wusste auch Bürgermeister Markus Keller zu würdigen. In seiner Ansprache zollte der den "Machern" seine Anerkennung. Zugleich machte er dabei deutlich, welche Möglichkeiten Blumberg für junge Menschen biete. Verabschiedet hat sich auch mit einer kleinen Ansprache Schulsprecherin Beyza Nur Yazici. Die Verabschiedung von ihren Lehrerinnen und Lehrern am Ende war schon rührend. Der scheidende Klassenlehrer Wolfgang Tscholl erhielt viel Anerkennung, Zuneigung und Respekt.

Abschlussschüler Klasse 9: (Klassenlehrer ist Matthias Fischer) Jonas Bigalke, Semih-Tuna Coskun, Marc Falz, Jan Faß, Noah Forstner, Jonas Gleichauf, Tobias Kleinert, Marc Mahler,Tim Müller, Maik Rasilier, Lukas Sauter, Nick Schlechter, Gino Seidel, Gabriel Werner, Oguzcan Yurtseven, Asli Arslankilic, Melike Bekci, Mareike Copitzky, Jennifer Dziubale, Bianca Obry, Monika Olahova, Sena Özsoy, Pirsu Serin.

Klasse 10 Werkrealschule (Klassenlehrer ist Wolfgang Tscholl) Muhammed Colak, Ekrem Dagli, Juri Getvanski, David Goger, Alejandro Gomez Cano, Daniel Kopp, Jonas Koslowski, Leon Marks, Fabian Oelze, Selim Özsoy, Christian Rist, Marcel Ruf, Kerem Tekkoyun, Srdjan Sergio Todorovic, Ebubekir Tülü, Mehmet Yarbas, Renata Cancarevic, Emilia Dell, Julia Frank, Ümmü Gülsüm Karaman, Catarina Müller, Jana Riegler, Beyza Nur Yazici, Asena Yurtseve.

Lobe und Preise Klasse 9: Den Klassenpreis der neunten Klasse erhält: Tim Müller; Lobe: Tobias Kleinert, Marc Mahler, Maik Rasilier, Jennifer Dziubale, Projektprüfungspreis: Jennifer Dziubale (Sponsor: Federal Mogul); Mathematikpreis: Marc Mahler (Straub Verpackungen); Deutschpreis: Tim Müller (GWRS)

Lobe und Preise Werkrealschulabschluss: Klassenpreis: Fabian Oelze. Lobe: Alejandro Gomez Cano, Renata Cancarevic, Julia Frank, Ümmü Gülsüm Karaman, Catarina Müller, Jana Riegler. Wahlpflichtfachpreis: Renata Cancarevic (Energieversorgung); MNT-Preis: Fabian Oelze (Frei Lacke); Deutschpreis: Fabian Oelze (Südkurier); Englischpreis: Christian Rist (MCQ Tech).