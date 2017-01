Blumberg Ab Dunschtig alles fest in Narrenhand

Blumberg-Fützen. Der Narrenbaum wird um 14.33 Uhr aufgestellt und anschließend bewirten die Eggäsli am Vereinsheim.

Um 19.11 Uhr startet der Hemdglonker-Umzug für Jung und Alt an der Buchberghalle und anschließend ist der Hemdglonkerball in der Buchberghalle mit diversen Programmeinlagen des Narrensamens und musikalischer Unterhaltung mit den Randenmusikanten.

Am Fasnet-Samstag, 25. Februar, beginnt um 20.11 Uhr der Programmabend der Eggäsli-Zunft. Hallenöffnung ist um 18.45 Uhr. Am Fasnetsonntag nehmen die Eggäsli an Umzügen in der Nachbarschaft teil. Beginn am Rosenmontag, 27. Februar, ist um 10.30 Uhr mit dem Kesselfleischessen der Feuerwehr im Feuerwehrgerätehaus. Der örtliche Umzug ist um 14.11 Uhr und um 20.11 Uhr startet der Männertanzwettbewerb der Eggäsli-Zunft.