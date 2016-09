Donaueschingen (jak). Seit das Parkschwimmbad am 14. Mai geöffnet hat, war Viola Suchant jeden Tag zum Schwimmen da. Die 85-Jährige kommt stets um neun Uhr und schwimmt dann eine halbe Stunde lang. "Früher habe man noch die Bahnen gezählt, heute geht das alles ein bisschen langsamer", sagt sie. 117 Tage wird das Bad in diesem Jahr geöffnet haben und Viola Suchant wird dann am Samstag, wenn das Freibad zum öetutem mal geöffnet hat, der einzige Gast sein, der jeden Tag da war. Seit fast 50 Jahren gehört sie zu den treuen Besuchern des Bades. Deshalb gab es vom Kulturamt ein kleines Präsent, dass ihr Schwimmmeister Klaus Götte überreicht hat.