Blumberg 60-Jähriger flüchtet nach Unfall auf B 27 bei Riedböhringen

Laut Polizei war der Opel-Fahrer kurz nach 23 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Blumberg unterwegs. Er überfuhr mit dem Opel zunächst eine Verkehrsinsel an der Abzweigung nach Riedböhringen und prallte anschließend mit dem Wagen gegen die Leitplanken. Der Opel bohrte sich unter die Leitplanke und wurde von einem Verkehrsschild gestoppt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

An dem Opel und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Ohne sich um den Unfall oder um den beschädigten Opel zu kümmern, entfernte sich der unverletzt gebliebene Mann zu Fuß von der Unfallstelle.