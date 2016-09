50 junge Menschen sind jetzt als Auszubildende, Studenten und Trainees bei IMS Gear ins Berufs­leben durchgestartet. Neben einer theoretischen und praktischen Einführung in die Ausbildungsinhalte steht in der ersten Ausbildungswoche das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Deshalb quartieren sich das Ausbildungsteam und die neuen Auszubildenden einige Tage als Selbstversorger im Gästehaus Bernau ein. Beim gemeinsamen Kochen und weiteren gemeinschaftlichen Aktivitäten bildet sich, so die Erfahrungswerte, in lockerer Atmosphäre der Teamgeist, auf den man im Unternehmen großen Wert legt, dauerhaft heraus. Das Thema Ausbildung wird groß geschrieben: In kaufmännischen und vor allem technischen Berufen bildet der international aufgestellte Zahnrad- und Getriebespezialist derzeit rund 150 junge Menschen in mehreren Ausbildungsberufen und Studiengängen aus. Dieses Engagement ist für das Unter­nehmen und die Auszubildenden gleichermaßen eine Investition in die Zukunft. IMS Gear rekrutiert auf diesem Weg seine künftigen Fach- und Führungskräfte und übernimmt in der Regel seine Auszubilden­den nach erfolgreichem Berufs- oder Studienabschluss in feste Ar­beitsverhält­nisse. Foto: IMS Gear