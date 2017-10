Blumberg 50 Aktive bilden einen Klangkörper

Mit im Repertoire sind auch Jazz-Elemente aus der Oper "Porgy and Bess" von George Gershwin oder das Arrangement "Glenn Miller in Concert". Moderner sind die Stücke "Funk Attack", "March to the Movie" oder "Oh when the Saints". Und heiße Latinorhythmen gibt es mit einem Medley von "Gloria Estefan" zu hören. Anja Schuler wird dann auch einen der Titelsongs zum Kinoschlager "Eiskönigin" darbieten. Die Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Karten kann man bei allen aktiven Mitgliedern der Stadtkapelle oder beim Optiker Olbrich oder bei Angelika Sedlak.

Weitere Informationen: Reservierung unter Telefon 07702/13 07.