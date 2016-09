Blumberg 47 junge Menschen in Ausbildung beschäftigt

Die geschäftsführenden Gesellschafter Albert und Christian Metz, Personalleiter Matthias Schmidt und alle Ausbildungsverantwortlichen hießen die neuen Mitarbeiter willkommen.

Neun Auszubildende absolvieren eine klassische Berufsausbildung im dualen System, drei haben sich für einen Bachelorstudiengang in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg entschieden. Bei der Begrüßung betonten die Gesellschafter Albert und Christian Metz den hohen Stellenwert der Ausbildung im Hause Metz Connect.

Derzeit befinden sich bei Metz Connect am Standort Blumberg 47 junge Menschen in Ausbildung, was einer Ausbildungsquote von circa zehn Prozent entspricht.