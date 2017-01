Blumberg Schlägerei: 38-Jähriger fordert Freispruch statt Strafbefehl

Schwere Vorwürfe gegen Polizeibeamte

Er sei nicht Täter, sondern Opfer, erklärte der Anwalt. Zwei ehemalige Türsteher hätten ihn damals "aus Wut und ohne Rechtfertigung" brutal geschlagen und gegen den Kopf getreten, als er bereits im Vorraum der Diskothek am Boden gelegen habe.

Besonders schlimm habe man empfunden, dass herbeigerufene Polizeibeamte ihn ganze 14 Minuten bewusstlos am Boden hätten liegen lassen, statt sofort Erste Hilfe zu leisten. Diese Beamten seien nie wegen unterlassener Hilfeleistung zur Rechenschaft gezogen worden. Auch vor dem Amtsgericht Donaueschingen sei dies nie Thema gewesen. "Mein Mandant verteidigt in dem Verfahren lediglich seine Würde als Mensch, die in diesem Verfahren mit Füßen getreten wurde", so der Verteidiger. Das Amtsgericht hatte es hingegen für erwiesen gehalten, dass der 38-Jährige die beiden ehemaligen Türsteher provoziert und seinerseits erheblich verletzt hatte. Dabei habe ein gleichaltriger Kontrahent aus dem Raum Spaichingen eine Schädelprellung, eine vier Zentimeter lange Schnittwunde, multiple Prellungen im Gesicht und im Brustbereich erlitten.

Der Geschädigte selbst wurde später wegen des Angriffs auf den Angeklagten zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Vor der Berufungskammer behauptete er, der Angeklagte habe ihn nach einer kurzen Rempelei einfach nicht in Ruhe gelassen, so dass es zu einer Rauferei mit mehreren Personen gekommen.

Wer ihm dabei eine Flasche auf den Kopf geschlagen und später sein Ohr demoliert habe, habe er in dem Gerangel nicht gesehen. Dass er den Angeklagten danach im Diskotheken-Vorraum schwer geschlagen und getreten hatte, räumte er auch jetzt ein: "Das war weit übers Ziel hinausgeschossen, was ich gemacht habe." m

20 Zeugen sollen Licht ins Dunkel bringen

Dafür wurde er auch verurteilt. Mit der Vernehmung von weiteren 20 Zeugen will das Gericht an drei Tagen aufklären, ob der 38-jährige Wirt womöglich zu Unrecht verurteilt worden ist. Das Urteil soll Mitte nächster Woche verkündet werden.