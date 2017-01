Blumberg 2017 steht im Zeichen des Jubiläums

Mit dem Festakt am 29. Juli will der Ortschaftsrat in Abstimmung mit den örtlichen Vereinen die Komminger Bürger am Ortsjubiläum teilhaben lassen. Nach der Begrüßung durch den Ortsvorsteher und der Festrede wird Matthias Lohberger einen Bildervortrag über das Dorf und seine Bewohner halten. Dazu werden Grußworte erwartet. Der Musikverein Kommingen umrahmt den Festakt musikalisch. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein mit Imbiss geplant. Das traditionelle Sommerfest des Musikvereins rundet das Jubiläum am ersten Sommerferienwochenende 30. und 31. Juli ab.

Für Ortsvorsteher Norbert Baumann war der absolute Höhepunkt der jüngsten Ortsgeschichte der Umbau des Gemeinschaftshauses und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Er ist heute noch darauf stolz, dass sich viele Bürger und die ortsansässigen Firmen daran intensiv beteiligten. .

Die Sautersche Ortschronik endet in der Zeit der Eingemeindung Kommingens nach Blumberg 1971. Als Ergänzung ist eventuell eine Festschrift geplant, erklärt Baumann. Das Festkomitee, das aus dem Ortschaftsrat und Vereinsvertretern besteht, trifft sich momentan regelmäßig. Die Festvorbereitungen laufen im neuen Jahr intensiv an.

"Mir geht es so, wie vielen Einheimischen, wir fühlen uns hier wohl und wollen nicht wegziehen", betont der Ortsvorsteher. "Wir kennen das alle: auch wenn in uns meistens im Sommer das Fernweh ausbricht, um den gewohnten Alltag hinter sich zu lassen und Neues zu entdecken, freuen wir uns doch immer wieder auf unsere Heimat, unser Zuhause".