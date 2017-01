Blumberg 16 Mannschaften sind am Start

Bereits ab 16 Uhr ist die Eichberghalle für die Fans geöffnet. Um 18 Uhr erfolgt der erste Aufschlag. In den bunt gemischten Mannschaft von Männer, Frauen und Kindern ist gute Stimmung angesagt. Auf drei Feldern werden die illustren Crews ihre Vorrundenspiele austragen. Über kreuz bestreiten jeweils die beiden Erstplatzierten die Semifinals. Folgende Mannschaften sind am Start: Gruppe A: Wild Cats, Nur Pagadi, Fürstenberg I, Moosmänner, Misch-Masch, Was Cooles, M8,s sowie der TTC Blumberg. In der Gruppe B treffen folgende Teams aufeinander: Lucky Monday, Stadthexen, TuS Blumberg, TV Luftloch, Fürstenberg II, TSC Handball, Vetter Donaueschingen sowie die Feldpfosten. Mit DJ-Musik sowie vielen Speisen- und Getränken ist auch im Foyer einiges geboten.