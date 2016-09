Glückliche Gesichter in der Frobenius-Thomsin-Grundschule in Riedöschingen: 13 Mädchen und Jungen hatten gestern ihren ersten Schultag und wurden mit viel Aufmerksamkeit in der Schule aufgenommen. Schulleiterin Angelika Sitte hat die Klasse 1a als Klassenlehrerin übernommen. Zusammen mit ihrer Kollegin Elisabeth Bulitta hatte sie ein kleines Programm für die Erstklässler, deren Eltern, Großeltern und Verwandten vorbereitet. Die Zweitklässler führten ein Mini-Theaterstück vor. Der Schulchor begrüßte mit einigen Liedern – denn neue Freunde müssten zusammenhalten, machten die Kinder ihren neuen Kameraden gesanglich deutlich. Foto: Baltzer