Blumberg 1200 Jahre mit vielen Veränderungen

Die ehemalige Siedlung namens "Hundingen" hat in den vergangenen 1200 Jahren Unruhen und Auseinandersetzungen, Schicksalsschläge sowie wirtschaftliche und politische Veränderungen erfahren müssen. Mehr als 40 Generationen haben bisher hier gelebt und gearbeitet.

Ortsvorsteher Horst Fürderer dankte Archivar Peter Erhart für seinen Vortrag mit einem Präsentkorb.

Er freute sich, im Pfarrhaus die Ausstellung zur Geschichte Hondingens offiziell zu eröffnen, die ein Arbeitskreis mit viele Unterstützern erstellt hatte. In den kommenden Monaten verwandelt sich das Pfarrhaus in ein Heimatmuseum.

Unter einem Dach konnten nun die Kirchengeschichte und die weltliche Geschichte verwirklicht werden. Fürderer bezeichnet die Ausstellung als einmaliges Meisterwerk und als weiteren Mosaikstein des Dorfjubiläums. Besonders dankte er Werner Bogenschütz, der einer der Motoren war.

Im Beisein zahlreicher Gäste segnete Pfarrer Brandl die Ausstellung im Pfarrhaus. Beim Sektempfang im Pfarrgarten wurden Erinnerungen ausgetauscht, musikalisch umrahmt von Martin Fetscher auf dem Alphorn und Horst Schmid an der Drehorgel.

Im Pfarrhaus nahm Werner Bogenschütz die Teilnehmer mit auf eine Zeitreise in die vergangenen Jahrhunderte. Beim Rundgang eröffnete sich ein faszinierender Einblick in bäuerliches Wohnen, Leben und Arbeiten, in ländliche Kultur und Technik. Mit viel Liebe zum Detail wurden die einzelnen Zimmer gestaltet. Die Besucher erleben, wie einst Stuben und Kammern eingerichtet waren. Nostalgie bieten die Fotos aus dem 20. Jahrhundert.

Häusliches Leben zeigt sich mit Pracht und Tracht. Im Medienraum finden visuelle Vorführungen statt.

In der oberen Etage präsentieren sich die örtlichen Vereine, ein Hingucker ist die schöne Weihnachtskrippe. Ein Quiz beschäftigt sich mit dem Standort eines Feldkreuzes.