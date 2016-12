Blumberg 120 Stellen bei Federal Mogul Valvetrain abgebaut

Der Personalbedarf des Werks errechnet sich nach dem Kundenbedarf und entspricht den aktuellen Ist-Zahlen. Mit der Mannschaft an Bord sind wir in der Lage, die anstehenden Aufträge abzuarbeiten.

In einer Pressemitteilung von Federal Mogul Anfang 2016 hieß es, Blumberg soll zu einem weltweiten Kompetenzzentrum für die Produktion der natriumgefüllten Hohlventile entwickelt werden und so als einer der führenden Standorte innerhalb Federal Mogul etabliert werden. Wie weit ist dies gelungen, wie soll sich Blumberg 2017 entwickeln?

Wie in unserer Stellungnahme zu Ihrer seinerzeitigen Anfrage vom Februar 2016 dargelegt, wurde mit dem Betriebsrat die Entwicklung des Standorts zu einem weltweiten Kompetenzzentrum für die Produktion von Hohlventilen vereinbart. Dies ist so gegeben. Für Europa wird in unserem Unternehmen diese Art von Ventilen exklusiv in Blumberg gefertigt. Derzeit werden am Standort umfangreiche bauliche Maßnahmen durchgeführt, um die Produktionsbedingungen hier noch weiter zu optimieren. Darüber hinaus fungiert das Werk Blumberg als Trainingszentrum für den Aufbau der Produktion von Hohlventilen in Asien sowie Nord- und Südamerika, um auch dort möglichst nah an unseren Kunden zu sein.

Werden noch andere Produkte in Blumberg hergestellt, zum Beispiel Lkw-Ventile oder andere Ventile?

Im Werk Blumberg werden neben Hohlventilen aktuell und auch in Zukunft zudem Bimetall-Ventile für Motoren in Pkw, Lkw und Motorrädern sowie in industriellen Anwendungen hergestellt.

Nach unseren Informationen hat das Unternehmen dieses Jahr wie angekündigt 120 Arbeitskräfte abgebaut, zudem sollen rund 50 weitere Beschäftigte von sich aus das Werk Blumberg verlassen haben. Deshalb sollen in der Produktion zum Teil auch Schichten Samstagnachmittag (14 bis 22 Uhr) und Sonntagnacht auf Montag gefahren worden sein. Stimmt dies, stimmen diese Zahlen?

Diese Aussage ist so nicht korrekt. Der Personalabbau entspricht dem mit dem Betriebsrat vereinbarten Umfang von 120 Stellen. Zusatzschichten werden bei Bedarf – in Abstimmung mit dem Betriebsrat – angesetzt, um Engpässe auszugleichen.

Wie viele Stammkräfte sind unter den 120 abgebauten Beschäftigten? Gibt es im Werk Blumberg noch Leiharbeiter beziehungsweise Beschäftigte mit befristeten Verträgen?

Der mit dem Betriebsrat im Rahmen des Restrukturierungsprogramms vereinbarte Personalabbau betrifft beziehungsweise betraf die Stammbelegschaft. Es wurde auch der Einsatz von Leihkräften vereinbart, um Engpässe, zum Beispiel durch erhöhten Krankenstand, Langzeitkranke und Spitzenbedarfe abdecken zu können.

Wie viele Mitarbeiter hat Federal Mogul derzeit in Blumberg?

Wir haben 705 Mitarbeiter.

Ist für 2017 ein weiterer Stellenabbau vorgesehen?

Nein.

Wie viele Ventile wurden 2015 produziert, was ist das Planziel für 2016, wird es erreicht? Wie war der Umsatz 2015? Welcher Umsatz wird 2016 erwirtschaftet?

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu geschäftsrelevanten Zahlen, etwa zu Produktionsdaten und Umsatz, aus Wettbewerbsgründen keine Angaben machen wollen.

Der Stellenabbau bedeutet, dass die Arbeit im Werk Blumberg auf weniger Schultern verteilt wird. Gibt es im Gegenzug neue Maschinen für die Produktion, und wenn Ja, wie viele und mit welcher Kapazität?

Ja, es wird im Werk Blumberg in Automatisierungssysteme, neue Maschinen und in eine vertraglich vereinbarte Kapazitätserhöhung investiert.