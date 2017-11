Die Ministranten der Seelsorgeeinheit Blumberg verbrachten einen gemeinsamen Ausflugstag im Europapark, den Carmen Tesch in gewohnt erfolgreicher Weise organisiert hat. Pfarrer Karlheinz Brandl spendete dafür zuvor in der Kirche in Blumberg den Reisesegen für die 113 Kinder und ihre 22 Begleitpersonen, die sich mit zwei Bussen auf den Weg nach Rust machten. Dieser zeigte seine volle Wirkung, denn die Reiseschar verbrachte einen erlebnisreichen Tag bei herrlichem Herbstwetter und abends kamen alle müde, aber wohlbehalten wieder zurück und wurden von ihren Eltern abgeholt. Foto: Hahn