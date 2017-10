Blumberg 100 Prozent in gleich vier Bezirken

Blumberg (blu). Es fiel auf, dass der einzige Kandidat, Amtsinhaber Markus Keller, in allen Wahllokalen deutlich mehr als 90 Prozent der gültigen Stimmen erhielt. Angefangen von Fützen mit 92,4 Prozent und Achdorf mit 93,6 Prozent. Gar viermal erhielt Keller 100 Prozent der gültigen Stimmen: in der Scheffelschule, in Randen, Kommingen und Nordhalden.

Die Wahlbeteiligung lag mit 37,8 Prozent zwar unter den 42,4 Prozent vor acht Jahren. Doch drei Wahllokale hatten dieses Mal sogar eine höhere Beteiligung, allen voran Randen mit 74,5 Prozent (2009: 66,3 Prozent), Nordhalden mit 67,7 Prozent (66,9) sowie die Stadthalle mit 25,7 Prozent (24,6).

Die größten Rückgänge gab es im verkehrsgeplagten Zollhaus, wo die Beteiligung von 45,2 auf nun 27 Prozent deutlich zurückging, was die dort mehrfach zu hörende Politikverdrossenheit unterstreicht, sowie in Achdorf mit einem Rückgang von 54,8 auf nun 39,6 Prozent. In Hondingen, wo viel über den geplanten Windpark auf der Länge diskutiert wird, betrug der Rückgang 10,3 Prozent, von 52,1 auf jetzt 41,8 Prozent. In Riedöschingen, wo der Windpark ebenfalls viel diskutiert wird, betrug der Rückgang 8,7 Prozent.