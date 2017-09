Blaulicht vom 25. September Zigarettenkippe löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr Tuttlingen wegen einer Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Straße "Hinterm Bild" gerufen. Vermutlich hatte ein Passant eine glühende Zigarettenkippe über einen Schacht in den Keller des unbewohnten Hauses geworfen.

Die Feuerwehr, die mit 25 Wehrleuten und vier Fahrzeuge vor Ort kam, löschten den Rauch in dem nicht betretbarem Keller mit einem Wasserstrahl vom Kellerfenster aus. Ob ein Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden.