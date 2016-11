Blaulicht vom 21. November Leergutdieb kriecht durch Schacht

China

Daimler-Manager verliert Job nach Streit mit Chinesen

Der Autokonzern Daimler hat einen deutschen Top-Manager in Peking seiner Aufgaben entbunden, weil er Chinesen beleidigt haben soll. Ein solches Verhalten spiegle in keiner Weise die Werte von Daimler wider, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.