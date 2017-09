Bitz Zwei silberne Meister

"Baden-Württemberg steht für ein lebenswertes Umfeld in Städten und Gemeinden. Nicht von ungefähr beanspruchen die Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus eine herausragende wirtschaftliche Position in unserem Land", so die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Roger Mattes ist seit 1996 bei Thomann tätig, war zunächst Vorarbeiter und ist nun Baustellenleiter. Mehr als zehn Jahre lang hat er sich zudem als Ausbilder erfolgreich um den Berufsnachwuchs gekümmert. Der berufliche Werdegang von Roger Mattes und Jochen Thomann begann 1980, als beide ihre Ausbildung bei der Firma Günter Schmidt in Albstadt absolviert haben.