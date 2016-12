Bitz Zwei Chöre laden ein

Bitz. Zu einem Weihnachtskonzert morgen, Sonntag, 18. Dezember, in der Nikolauskirche in Bitz laden der Gospelchor "Sound of Joy" und der Jugend-Projektchor ein. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden werden angenommen, die teilweise an bedürftige Bitzer Bürger weitergeleitet werden.