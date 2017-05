Hajnalka Kuti aus Bitz hat den Meisterbrief im Fach Hauswirtschaft erhalten. Übergabe war in der Strudelbachhalle in Weissach, vom Regierungspräsidium Tübingen zentral landesweit organisiert. Regierungspräsident Klaus Tappeser überreichte in der Feierstunde rund 50 Meisterbriefe. In seiner Festansprache betonte er die große Bedeutung, welche die hauswirtschaftlichen Berufe für die Gesellschaft haben. Tappeser gratulierte Kuti zum Erfolg und ermunterte sie, den Beruf mit Stolz auszuüben.