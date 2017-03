Bitz Wind-Deal empört die Bürger

Und schließlich gebe es für die Bürger trotzdem die Möglichkeit, bei der neu gegründeten Firma Windpark Winterlingen GmbH & Co. KG, einer Tochterfirma der Firma Enerkraft, in des Projekt zu investieren. Der Fragesteller erwiderte, das sei vielleicht Bürgermeistern und Gemeinderäten klar gewesen, den Bürgern selbst sei ein anderes Bild vermittelt worden –­ eines von Energieproduktion in genossenschaftlicher Hand.

Später in der Sitzung sprach der Gemeinderat über die verbleibenden Möglichkeiten, das Projekt zu stoppen. Sin-Moo Choi sprach von einem "Lobby-Gutachten", das die Projektbefürworter für den Vogelbestand in Auftrag gegeben hätten.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, selbst ein Gutachten in Auftrag zu geben, das die Vogelpopulation im strittigen Gebiet genauer abbilden und die fraglichen Rotmilanhorste nachweisen soll. Die Maßnahme wird voraussichtlich zwischen 20 000 und 30 000 Euro kosten. Der Widerspruch beim Landratsamt gegen die Teilgenehmigung wird nicht zurückgezogen.