Bitz Werke von Bach und Telemann

Auf dem Programm stehen das zweite und vierte Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach, die Suite in g-Moll von Georg Philipp Telemann und eine Tanzsuite von Jean-Philippe Rameau.

Das Orchester entstand 2015. Ihm gehören Mitglieder aus Baden-Württemberg an, die als Preisträger oder durch Vorspiele ausgewählt wurden. Sie finden sich in intensiven mehrtägigen Orchester-Arbeitsphasen zusammen. Das Freiburger Barockorchester trägt aus ideellem Interesse die Schirmherrschaft für das Orchester.

Im Januar wurde das Ensemble vom Freiburger Barockorchester in das Ensemblehaus Freiburg eingeladen und von Mitgliedern des Freiburger Barockorchesters unterrichtet. Die Dozenten dieser Arbeitsphase sind der Gesamtleiter Gerd-Uwe Klein, Daniela Helm für Violine, Ulrike Kaufmann für Viola, Dmitri Dichtiar für Violoncello und Carsten Lorenz für Cembalo. Die Solisten des vierten Brandenburgischen Konzertes sind Julika Lorenz an der Violine sowie Johanna Boehm und Thomas Dombrowski an den Blockflöten. Alle drei sind Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert. Beim zweiten Brandenburgischen Konzert sind die Solisten Pavel Janecek an der Trompete und Antoine Cottinet an der Oboe Gäste. Die Solovioline übernehmen die drei Mitglieder Hannah Armbruster – erster Satz –, Cosima Heinrich-Schulze – zweiter Satz – und Lukas Roller – dritter Satz. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.