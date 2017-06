Bitz Vorsitzende erschöpft und glücklich

Bitz. Ohne ein gedeihliches Miteinander und Füreinander wäre ein Jubiläumsfest wie das der Musikkapelle nicht möglich: Was der Verein am Wochenende von Freitag bis Sonntag auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert.

Auch wenn der Festumzug am Sonntagnachmittag unbestritten der Höhepunkt der Festivitäten war: Die anderen Veranstaltungen standen dem in nichts nach. Dabei gelang den Frauen und Männern um die Vorsitzende Britta Schmid in unvergleichlicher Weise der Spagat von traditioneller Blasmusik bis hin zur modernen Musik, die am Freitag den Auftakt des Festwochenendes bildete und Jung und Alt gleichermaßen begeisterte. Nach der Band "Till When’s Day" imponierte "Precious Time" mit Rockklassikern aus den 1970er bis 90er Jahren. Titel wie "Herzilein", die "Fischerin vom Bodensee" und "Atemlos" lösen normalerweise nicht bei allen Musikbeflissenen Jubelstürme aus – unglaublich aber, wie die Gruppe "Die Grafenberger" genau mit solchen Liedern Stimmung ins Festzelt brachte, die Zuhörer mitriss und diese förmlich zum Mitmachen animierte.

So wurden die Menschen von bloßen Konsumenten zu Aktiven, indem sie mitsangen, schunkelten und begeistert die "Hände zum Himmel" streckten. Keine Frage, dass sich da auch das bedienende Personal nicht zurückhalten konnte.