Bitz Vom Schreibtisch ins Fernsehen

Auch wenn die Aufregung groß ist, geht Kleiner nicht unvorbereitet in die Sendung. Im Vorfeld gab es Gespräche mit der Redaktion, und auch einige grobe Fragen liegen ihr vor. Sollte je etwas Unerwartetes gefragt werden, "muss es eben Freestyle sein", gibt sich Kleiner zuversichtlich, schließlich kann sie auf eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin bauen sowie eine Weiterbildung zum Meister und zur Technikerin. Neben diesem ersten Auftritt in dieser Woche ist Kleiner am 20. Oktober ein weiteres Mal in der Sendung zu Gast. Weitere Auftritte Kleiners sind danach nicht ausgeschlossen.