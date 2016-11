Bitz Vierbeiner erfrischen sich beim Baden

Auf dem Weg erfrischten sich die Hunde beim Baden in der Schmeie. An der Hütte angekommen, wurde eine Pause eingelegt und gegrillt. Zum Nachtisch gab es noch einen selbst gebackenen Kuchen. Nach der Rast ging es dann zurück durch Feld- und Wiesenwege zum Bahnhof Storzingen. Der späte Nachmittag fand bei Kaffee und Kuchen seinen Ausklang im Vereinsheim der Hundefreunde in Bitz.