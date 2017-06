Bitz Unter dem Strich bleibt weit mehr Geld übrig

Während die Sparte Erdgas- und Stromversorgung regelmäßig Gewinne einfährt, wie Geschäftsführer Martin Kurz in der Sitzung berichtete, ist die Sparte Wasser zumeist defizitär oder gerade so kostendeckend – was bei der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2000 bereits abzusehen gewesen sei. Deshalb war damals festgeschrieben worden, dass die Gemeinde Bitz, die 60 Prozent der EWG hält, dieses Defizit trägt, damit es nicht die Albstadtwerke belastet, denen 40 Prozent der EWG gehören. Allerdings können die Vertreter aus Bitz – Bürgermeister Hubert Schiele sowie die Gemeinderäte Sin-Moo Choi, Frank Hohnwald, Lars Papke, Florian Schöne und Wolfgang Ziemen gehören dem Aufsichtsrat der EWG an – frei über den Wasserzins entscheiden.

Für 2016 rechnet die EWG laut Kurz mit einem Defizit von 20 000 bis 25 000 Euro in der Wassersparte, und auch durch die Anhebung des Wasserpreises zum 1. Januar 2017 würden die Kosten nicht ganz gedeckt. Bemerkenswert: Ohne ihre Zusatzkosten wäre die Wassersparte kostendeckend, doch diese Zusatzkosten kommen wiederum der Gemeinde Bitz zugute: Rund 136 000 Euro an Konzessionsabgabe zahlt ihr die EWG jährlich dafür, dass sie die öffentlichen Flächen in Bitz für ihr Leitungsnetz nutzen darf.

Gewinne werden künftig ausgeschüttet