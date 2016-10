Bitz Unter 17 im Kreis auf dem ersten Platz

Auch für die Verantwortlichen des IHC war dieser Tag mehr als erfolgreich, ging an diesem Abend doch die VR-Vereinsvoting-Aktion der Volksbank Albstadt zu Ende, bei der sich der IHC beworben hatte – zusammen mit 16 weiteren Vereinen aus dem Zollernalbkreis, die ihre Vereinsprojekte eingereicht hatten und auf die Stimmen ihrer Mitglieder und Freunde hofften.

Am Ende jedoch ging der IHC Bitz beim Wettbewerb als klarer Sieger hervor und konnte sich über ein Fördergeld in Höhe von 500 Euro freuen. Das Geld soll zur Renovierung und Verschönerung des Bauwagens auf dem Skate- und Eisplatzes in Bitz verwendet werden, der als Anlaufstation dient.