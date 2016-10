Bitz. Der Verursacher ist mit seiner Lügengeschichte zu einem Unfall am Samstag gegen 22 Uhr aufgeflogen: Laut Polizei hat er mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour gemacht, fuhr in der Harthauser Straße über eine Verkehrsinsel und demolierte ein Verkehrsschild. Das stark beschädigte Auto stellte er im Wald ab, ging nach Hause, verständigte die Polizei und berichtete, dass Unbekannte nach einem Überfall den Wagen seiner Mutter gestohlen hätten. Bei den Ermittlungen des Polizeireviers Albstadt verstrickte sich der junge Mann in Widersprüche. Der 17-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gab letztlich zu, dass er für den Unfall verantwortlich ist. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.