Bitz Turbulenzen auf dem Traumschiff

Bitz. Was sich bei den Dreharbeiten dann alles abspielt, wurde zur Belastungsprobe für die Bauchmuskeln – der Zuschauer: Bernd Spehling hatte den modernen Dreiakter mit viel Witz und skurrilen Szenen geschrieben, und was das achtköpfige Ensemble – mehrmals in Doppelrolle – daraus machte, begeisterte die Zuschauer restlos. Mitten durch im Zuschauerraum, beladen mit Koffern, eilten Beate Reichenbach (Inga Müller) mit Ehegatte Rüdiger (Bruno Strehlau) zusammen mit Beates bester Freundin Astrid (Martina Matthes) mit der Bordkarte, bevor der Bühnenvorhang fiel.

Das liebevoll gestaltete Bühnenbild, in dessen Zentrum die Schiffsbar aufgebaut war, und der große Showvorhang ließen Urlaubsgefühle aufkommen. Für Beate Reichenbach sollte die Kreuzfahrt ein Höhepunkt in ihrem Leben werden. Endlich durfte sie ihrem Traummann, dem Star Menno Mennerich – ebenfalls von Bruno Strehlau gespielt – ganz nah sein. Dafür kann man schon einmal 4000 Euro ausgeben, obwohl ihr Ehemann ihr vorhält, dass man dafür vier Markenwaschmaschinen hätte kaufen können.

Die Dreharbeiten gestalten sich alles andere als friedlich: Schlagersternchen Angelika Bunt (Nicole Conzelmann als perfekte Zicke) liefert sich im Stück ein heftiges Wortgefecht mit dem Serienstar Menno Memmerich, der daraufhin eine Herzattacke erleidet und für Wochen ausfällt.