Bitz Starke Stimmen kommen zusammen

Bitz. Die herbstlich dekorierte Bitzer Festhalle war nahezu voll besetzt. Mehr als drei Stunden lang lauschten die Gäste – unter ihnen auch Bürgermeister Hubert Schiele – dem Können der Chöre, die der Vorsitzende der Chorgemeinschaft Bitz/Hausen, Hans Schaudt, eingeladen hatte. Nebenher sorgten die Bitzer Gymnastikfrauen für die Bewirtung.

Die Gastgeber eröffneten den Abend mit einem fröhlichen A-cappella-Stück, bevor Hans Schaudt und Moderatorin Gudrun Rominger die Musikfreunde begrüßten. Über Hüttenzauber und italienische Tavernen reiste der Chor musikalisch in die Provence – nun mit Klavierbegleitung. Für die Ballade "Weit weit weg" von Hubert von Goisern gesellten sich die Mitglieder des Liederkranzes Onstmettingen dazu, was durch die Vielzahl an Stimmen besondere Tiefe schuf. Der Liederkranz setzte das Programm fort und bewies seinen Onstmettinger Humor mit den Geschichten, die Norbert Maute zwischendurch verlas und die unter anderem Weisheiten zum Wetter auf der Alb beinhalteten. Danach kündigte Gudrun Rominger das "kleine, aber feine" Vokalensemble Bitz an, das begeisterten Beifall erhielt nach seinem bunten Medley von Songs der "Beatles" bis zu jenen von Freddy Quinn.

Nach einer Pause unterhielt die Harmonie Gauselfingen mit überwiegend modernem Pop und Schlager das Publikum. Bei den Beiträgen von Annemarie Lorch und Ingrid Maier, die Oliver Geiger am Klavier begleitete, herrschte absolute Stille im Saal. Schwungvoller wurde es wieder mit dem Feuerwehrchor Onstmettingen, der die Gäste zum Mitsingen und Klatschen animierte. Das letzte Lied trugen alle Chöre gemeinsam vor.