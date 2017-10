Bitz Spaß und Können

Die JuKa Oberes Killertal, eine Kooperation der Musikvereine aus Hausen, Starzeln und Killer, feierte ihr fünfjähriges Bestehen. Mit dabei waren neben den Bitzern auch die Jugendkapellen aus Obernau, Hechingen und Onstmettingen. Bei einer Olympiade hatten die jungen Musikanten viel Spaß und stellten in verschiedenen Wettbewerben ihr Geschick mit und ohne Instrumente unter Beweis. Parallel spielte jeweils eine Kapelle zur Unterhaltung der Gäste im Nikolausheim auf. Unter der Leitung von Paul Greiss zeigten die Jugendlichen erneut ihr Können.

Vom Marsch "Goldende Jugend" über "YMCA" und "Rivers of Babylon" bis zu "Black Forest Fantasy" war ein weiter musikalischer Bogen gespannt. "Little Brown Jug and all that Jazz" und die Zugabe "Elli-Polka" rundeten das Programm ab. Die Bitzer Jugendkapelle holte am Ende einen zweiten Platz, honoriert mit Gutscheinen für die Besichtigung der schönen Burg Hohenzollern.