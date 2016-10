Bitz. Die vorjährige Etappe hatte am Bahnhof von Fridingen/Donau geendet, und genau dort startete die aktuelle Etappe des Bitzer Albvereins auf dem Donau-Bergland-Weg: Elf Teilnehmer trafen sich zur Fahrt nach Fridingen. Von dort ging es steil bergauf bis zum Knopfmacherfelsen und weiter über Stiegelesfelsen und Laibfelsen hinab in das Durchbruchstal der Donau hinein. In der Ziegelhütte, direkt an der Donau gelegen, bot sich eine Einkehrmöglichkeit an. Durch das dicht bewaldete Wolfental führte der weitere Weg die Mitglieder zur Burgruine Kallenberg hinauf. Von den Überresten des Gemäuers bot sich die Sicht auf den Donaudurchbruch bei Beuron und das Schloss Bronnen, das in Privatbesitz und nicht zugänglich ist. In engen Serpentinen ging es weiter steil bergab bis zur Jägerhaushöhle, die bekannt wurde durch ihre Steinzeitfunde, und weiter ins Liebfrauental hinein. Nach dem Passieren einer großen Lourdesgrotte mit sich anschließendem Kreuzweg folgte der letzte Kilometer der Donau entlang bis zum Klosterparkplatz in Beuron. Eine Wanderstrecke von 19,5 Kilometern bei 573 Höhenmetern war nun zurückgelegt. Mit einer gemeinsamen Schlusseinkehr in Stetten am kalten Markt ließ die Gruppe die Wanderung ausklingen. Im nächsten Jahr planen die Bitzer, die Tour auf dem Donau-Zollernalb-Weg bis nach Hausen im Tal, eventuell auch in zwei Tagen bis nach Gutenstein fortzusetzen.