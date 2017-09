Bitz Seit 30 Jahren fair gehandelte Waren

Als das Ehepaar Ludwig 2001/2002 wegzog, löste sich auch der Laden auf. Im Jahr 2004 startet Simone Conzelmann damit neu im Jugendraum des Gemeindehauses – als Provisorium. 2006 stand ein Umzug in die Bücherei an. Als die Immobilie ein Jahr später verkauft wurde, führte der Weg in den ehemaligen Zeitschriftenladen Kulhanek. Als auch dort der Verkauf anstand, folgte als Standort die ehemalige Pizzeria in der Auchtenstraße. Seit Juli nun bietet Friedrich Lebherz seine lichtdurchfluteten Räume an. Der Besucher trifft nicht nur auf ein großes Sortiment an fair gehandelten Lebensmitteln und Waren, sondern erhält auch wichtige Tipps. Mit gebackenen Leckereien erfreuten die Mitarbeiter und luden zum Verkosten ein. Fotos führten zurück in vergangene Zeiten.

Am Samstag, 21. Oktober, findet ein Konzert mit Lesung mit Alberto Acosta und Grupo Sal unter dem Motto "Buen Vivir – das Recht auf ein gutes Leben" statt. Beginn ist um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.