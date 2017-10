Bitz Schweißtreibende Aufstiege

Die Wanderung führte durch das Hirschental zum Rauhen Stein, dann über den Eichfelsen abwärts und auf der anderen Seite der Donau hinauf zum Wildenstein. Es folgten weitere schweißtreibende Auf- und Abstiege, doch die fantastischen Ausblicke vom Wildenstein, Band- und Bischofsfelsen waren der Lohn für die Anstrengungen.

Nach 20 Kilometern und rund 1300 Höhenmetern wurde die Etappe in Hausen im Tal beendet, wo die Gruppe ihr Nachtquartier bezog. Der Regen in der Nacht hörte pünktlich am Morgen zum Start der zweiten Etappe auf.

Die Gruppe wanderte von Hausen nach Neidingen, bergauf durch das Reiftal und, am Schaufelsen vorbei, zur Ruine Falkenstein. Dort wurde die Burganlage besichtigt und eine Grillpause eingelegt.