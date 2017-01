Bitz Schneetreiben hält die Narren nicht ab

Die Straßen waren zugeschneit, die Zuschauer glichen Schneemännern, aber der Umzug fand bis zum Ende statt. Einige Zünfte brachten ihre beliebten Hexenwägen mit.

Ob zum Foltern junger Damen, die sie am Straßenrand aufgriffen, oder zum Werfen von Bonbons, Lutschern und – kurioser Weise – Zahnbürsten. Die Sammelgewohnheiten der Hexen wurden einmal mehr unterschätzt. Mützen waren gestern, heute klaut man Haargummis – egal ob eine Mütze im Weg ist oder nicht. Bürgermeister Hubert Schiele ließ es sich nicht nehmen, im trockenen Moderatoren-Lastwagen den Umzug zu beobachten. Auffällig war in diesem Jahr die große Anzahl an Pyramiden. Jeder zweite Verein trumpfte mit einer Menschenpyramide, immer höher, immer breiter, immer anders.

Als die Feuerwehr den Umzug mit ihrem Löschfahrzeug als Besenwagen aufräumte, ging es ziemlich schnell weiter in die Festhalle, in der noch eine ganze Weile gefeiert und getanzt wurde – Narr an Narr und Hexe an Hexe.