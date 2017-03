Bitz Scheitert die Ganztagsschule?

Bitz. Schulrat Bernhard Eisele vom Staatlichen Schulamt Albstadt informierte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Gremium und die große Anzahl an Zuhörern über die aktuellen Eckpunkte der Ganztagsschule nach dem Paragrafen 4 im Schulgesetz. Grundsätzlich sind zwei Formen des Ganztagsschulbetriebs möglich: Während in der verbindlichen Form alle Schüler daran teilnehmen, können sich bei der Wahlform die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind für die Dauer eines Schuljahrs anmelden möchten. Außerdem muss die Entscheidung auf eines der vier Zeitmodelle fallen. Eisele empfahl erst einmal niedrig anzufangen, sprich den Betrieb mit drei Tagen zu sieben Stunden anzubieten. Seiner Erfahrung nach habe dies bei anderen Schulen anfangs den größten Zuspruch ergeben. Sollte es in der Zukunft mehr Bedarf geben, könnten der Umfang gesteigert oder Module optional angeboten werden.

Zugute kommt Bitz eine relativ neue Regelung: Mussten vor einigen Jahren noch mindestens 25 Kinder je Jahrgangsstufe an der Ganztagsschule teilnehmen, um den Betrieb anbieten zu können, reichen inzwischen 25 Kinder jahrgangs- wie klassenübergreifend aus. Ab 29 Schülern kann eine zweite Gruppe eingerichtet werden. Bisher waren Anträge aus Bitz an der alten Regelung gescheitert. Wenn es nach den Wünschen von Bürgermeister Hubert Schiele geht, soll der Ganztagsschulbetrieb zum Schuljahr 2018/2019 aufgenommen werden.

Doch bis dahin bleibt noch einiges zu erledigen. Eisele bezeichnete diesen Termin als "sportliches Ziel", da alle Besprechungen mit Schule, Eltern, Vereinen und Vertretern des Hauses Nazareth und die Bedarfsermittlung vor dem 1. Oktober – dem Stichtag für das Einreichen des Antrags – abgeschlossen sein müssen. Eisele setzte den Termin noch vor die Sommerferien, da danach die Schulkonferenz vermutlich nicht rechtzeitig neu gebildet sei. Einig waren er und Schiele sich jedoch über den Ablauf: zunächst soll ein Konzept erstellt werden, welches anschließend den Eltern bei einer Bedarfsabfrage angeboten wird. Beide versprechen sich dadurch mehr Interessenten. Gemeinderat Wolfgang Ziemen begrüßte den pädagogischen Ansatz. Die Ganztagsschule führe weiter, was im Kindergarten bereits bestehe und trage so zu einer familienfreundlichen Gemeinde bei.