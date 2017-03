Bitz Rotes Kreuz verzichtet auf Vorsitzenden

76 Mal mussten die Helfer vor Ort ausrücken. Und wie selbstverständlich ist die Bitzer DRK-Truppe bei örtlichen Veranstaltungen, wie dem Fußballturnier, Schnogafescht, Ferienspiele, Volkstrauertag und auch im Zollernalbkreis im Einsatz. Seit Jahren betreut die DRK-Bereitschaft Bitz das Flugplatzfest, hilft beim Albstadt-Bike-Marathon oder dem Frauenetappenrennen. Nach wie vor veranstaltet die DRK-Bereitschaft zwei Blutspenden jährlich. 267 Blutkonserven kamen dabei zusammen.

Alfred Hailfinger hat zum 31. Dezember 2016 sein Amt als Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Für den Verein war das Mitte Dezember erst einmal ein Schock, der verdaut werden musste. Die Notwendigkeit, unbedingt einen neuen Vorsitzenden zu wählen, wurde nicht gesehen, zumal bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr mit Sieglinde Senst und Bianca Bruske zwei Stellvertreter gewählt wurden.

Wie Bereitschaftsleiter Stefan Aude verkündete, soll in diesem Jahr der Versuch gestartet werden, eine Jugendrotkreuzgruppe zu gründen. Kassiererin Traude Schick vermeldete erneut einen ordentlichen Überschuss in der Kasse, nicht zuletzt durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Allein 25 333 Kilogramm Altkleider wurden in den sechs aufgestellten Containern gesammelt. Beeindruckt zeigte sich auch Bürgermeister Hubert Schiele von den Leistungen der DRK-Mitglieder, die Tag und Nacht zum Wohl der Mitmenschen auf Abruf seien.