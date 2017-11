Erstmals hat die katholische Kirchengemeinde Bitz am Sonntag vor der Adventszeit zu einer musikalischen Stunde mit dem Chor Effata eingeladen. Der Margrethausener Chor unter der Leitung von Martin Wäschle ist bekannt für kirchliche und weltliche Musik auf hohem Niveau. In der gut gefüllten Kirche begann die Musik zu spielen, vom Chor war zunächst nichts zu sehen. Langsam zogen die 26 Sänger ein, und der Klang der Stimmen wurde immer kräftiger. Die Zuhörer freuten sich über Lieder wie "Herr wohin sonst" und "Hold Me Now". Bei "Himmel und Erde" war das Publikum gefragt: Mit Liedzetteln sollten alle mitsingen, und wer Spaß daran fand, ist montags ab 20 Uhr zur Probe in den Gemeindesaal der St.-Hedwigs-Kirche in Ebingen eingeladen. Zwischen den Liedern wurden Texte vorgetragen. Diese sollten zum Nachdenken anregen, einen besinnlichen Start in die Adventszeit bieten und helfen, die Lieder neu zu interpretieren. Nach weiteren Liedern wie "Dreimal", "Seite an Seite" und Albert Freys "Danke" wurde zu heißen Würsten, Punsch und Glühwein eingeladen. Foto: Nölke