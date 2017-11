Mit "Ärzte ohne Grenzen" haben sich Pfarrerin Bärbel Danner von der evangelischen Kirchengemeinde Bitz und 40 "Macher" des Basars diesmal einen Spendenempfänger ausgesucht, der im mexikanischen Erdbebengebiet stark engagiert ist. Dort seien viele verwundet worden – an Körper und Seele, wie die Pfarrerin betont. Daher leisteten die Ärzte auch psychologische Hilfe für traumatisierte Personen. So hatte es sich einmal mehr gelohnt für den Frauen- und den Bastelkreis, das ganze Jahr über ebenso schöne wie nützliche Dinge zu produzieren und sie für den guten Zweck zu verkaufen: Taschen, Schürzen, Kissen und vieles mehr in Patchwork-Technik, Selbstgestricktes und die ersten Weihnachtsplätzchen waren im Nu ausverkauft. Auch der Weltladen hatte Nützliches, vor allem aber Leckeres im Angebot. Die Tombola war ebenfalls ein Renner und im Untergeschoss wartete ein Flohmarkt mit hochwertigen Waren und die Ausstellung mit Verkauf im Werkraum: Montags und donnerstags werkeln Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene dort ab 18 Uhr. Foto: Eyrich