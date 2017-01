Bitz Lichtensteinschule: Umbau wird teurer

In der Lichtensteinschule geht es geht voran: Zwei Aufträge hat der Bitzer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den Umbau der Einrichtung vergeben. Das Einrichten der Küche übernimmt zum Preis von 108.485 Euro die Firma Edgar Fuchs aus Kirchentellinsfurt. Damit liegt der Preis zwar höher, als die noch im Sommer vergangenen Jahres kalkulierten 88 000 Euro, allerdings wurde in der Ausschreibung der Wunsch der Gemeinderäte berücksichtigt, dass die Mensa so ausgestattet wird, dass diese als Misch- bis hin zur Frischküche betrieben werden kann.

Auch bei den landschaftsgärtnerischen Arbeiten wird der noch im Juni 2016 berechnete Ansatz überschritten: Mit einem Preis von 298 806 Euro liegt das Angebot der Firma Schöppler aus Meßkirch fast 41.000 Euro höher als erwartet.

Betonpflaster für den Schulhof kostet mehr