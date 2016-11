Bitz Lecker duftende Einladungen

Bitz. Viele Menschen waren geflohen vor der islamistischen Terrormiliz Boko Haram, die sich im Norden Nigerias breit gemacht und Angst und Schrecken verbreitet hatte. Nun kehren die Menschen zurück in ihre Heimatgebiete – eine Gegend, mit welcher der evangelische Kirchenbezirk Balingen eine Partnerschaft pflegt. Doch die Situation ist desolat, wie Pfarrerin Bärbel Danner berichtet: "Viele leben in Flüchtlingslagern, und die Heimkehrer haben immer noch Angst vor Boko Haram – deshalb können sie ihre Felder nicht bestellen."

Diesen Menschen wollte die evangelische Kirchengemeinde Bitz helfen und spendet die Hälfte des Erlöses aus ihrem – wie immer sehr gut besuchten – Kirchenbasar im Gemeindehaus der "Kirche der Geschwister" in Nordnigeria, mit der sie regelmäßig Kontakte pflegt, wie Bärbel Danner betont, und die sich dort um die Flüchtlinge kümmert: damit sie Nahrung und ein Dach über dem Kopf haben.

Vor allem die Frauen der Kirchengemeinde haben das ganze Jahr über dafür gebastelt, gestrickt, genäht, gehäkelt, gewerkelt, Marmelade eingekocht und sogar schon die ersten Weihnachtsplätzchen gebacken. So war die Auswahl riesig – sowohl an den Verkaufsständen als auch an der gut bestückten Tombola. Das Besondere in Bitz: Eine solche gibt es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Das stellt sicher, dass der Achtjährige keinen Rasierapparat und die 70-Jährige kein Modellauto gewinnt.