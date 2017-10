Bitz Kinder besiegen Medaillengewinner

Dann war es aber endlich soweit: Niko Kappel, Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen bei den Paralympics in Rio 2016 traf ein und wurde bald dicht umlagert. Dorothee Hummel-Wagner, Koordinatorin Ganztagsschule für die Sportkreise Zollernalb und Sigmaringen, führte ein Interview mit ihm, in dem sich Kappel als sehr heimatverbundener junger Mann präsentierte, der als Botschafter für den Behindertensport locker vom Hocker aus seinem Privatleben plauderte und den Gästen verriet, dass ihm mit seiner Größe bald klar war, kein Basketballer zu werden. Über Fußball und Tennis sei er zum Kugelstoßen gekommen. Als er 2016 in Rio nicht nur seine eigene Bestmarke knackte, sondern auch noch die Goldmedaille gewann, habe er schon mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Bevor es zum Tauziehwettbewerb mit den Kindergartenkindern ging, gab er den Kindern und anwesenden Eltern einen Rat: Kein Leistungsdruck, Sport müsse Spaß machen. Nur so könne aus der Begeisterung auch Ehrgeiz für mehr wachsen.