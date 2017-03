Bitz Keine Missstände

"Die Einrichtung einer Ganztagsschule erweitert die pädagogischen und unterrichtlichten Möglichkeiten in umfänglich positivem Sinne. Das wird auch an der Lichtensteinschule in Bitz zu einer deutlichen Weiterentwicklung führen. Das ist die feste Überzeugung des Gemeinderates, der Verwaltung und des Lehrerkollegiums an der Schule", betont Ziemen.

Die Lehrer hätten in einer schwierigen Zeit des Schulumbaus mit vielen vom Bau bedingten Erschwernissen parallel zum damit deutlich erweiterten Tagesgeschäft ein pädagogisches Konzept für den möglichen Einstieg in einen Ganztagesbetrieb zu entwerfen.

In der Sitzung des Gemeinderats war es Ziemen ein Anliegen, "in dieser für das Kollegium der Schule schwierigen und sehr belastenden Situation von der Gemeindever­-waltung Wertschätzung, Mit­-sprache und Augenhöhe beim Umgang mit den Lehrern einzufordern". Das Kollegium der Lichtensteinschule hatte in einem offenen Brief an Bürgermeister Hubert Schiele und an den Gemeinderat über die vielfältigen täglichen Belastungen berichtet.