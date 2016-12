Bitz Jetzt ist Pause für neue Investitionen

Neben kleineren Ausgaben, führt der Entwurf ein paar größere Posten auf: für die Untersuchung der Ortskanäle sind 115 000 Euro veranschlagt, 157 000 Euro für ein Winterdienstfahrzeug und 83 000 Euro verschluckt die Umlage des Abwasserverbands Scher-Lauchert.

Außerdem sind 300 000 Euro für die Sanierung von zwei Gebäuden in der Liszstraße eingestellt, die sich in Gemeindebesitz befinden. Wie mit diesem Gebäuden weiter verfahren werden soll, will Schiele zusammen mit den Gemeinderäten in der Januarsitzung erörtern.

Aus der Rücklage entnimmt die Gemeinde dieses Jahr rund 1,45 Millionen Euro, sodass der Stand Ende Dezember rund 1,1 Millionen Euro beträgt. Auch nächstes Jahr muss die Gemeinde in den Sparstrumpf greifen: um weitere 264 000 Euro schrumpfen die Rücklagen.

Die Gemeinde agiert auch 2017 ohne Kreditaufnahme und bleibt weiterhin schuldenfrei, wie Bürgermeister Schiele betonte. Bis 2020 will die Gemeinde das Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" anpacken.

Der 30 Jahre alte Belag des Hartplatzes bei der Schule soll ebenso saniert werden wie die Eingangstreppe und die Gehwege zur Schule. Auch für Straßen sind größere Beträge vorgesehen.