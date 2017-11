Bitz Investor für "Hasen"

Somit hatte der Gemeinderat zu entscheiden, die Satzung für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III zu ändern, um so die Gebäude "Hasen" und Lisztstraße vier und sechs in das Sanierungsgebiet aufzunehmen. Dagegen hatte das Gremium keine Einwände. Damit ist nun auch möglich, die gemeindeeigenen Gebäude in der Lisztstraße instandzusetzen. Für dieses Vorhaben fließen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm.

Gemeinde beantragt Erweiterung des Finanzrahmens

Die Förderung der Sanierung dieser Gebäude würde den verbliebenen Finanzrahmen des Sanierungsgebiets überschreiten. Die Kommune hat deshalb beim Land Baden-Württemberg einen Antrag gestellt, diesen Sanierungsrahmen zu erweitern. Im Moment sind 160 000 Euro an Mitteln vorhanden, das reiche für den "Hasen" aus.