Bitz Im Frühjahr startet wieder die Rennsaison

Wer kennt sie nicht, die "Dragster" aus den Vereinigten Staaten? Schicke Autos, die innerhalb weniger Sekunden Spitzengeschwindigkeiten erreichen. Was viele nicht wissen, in einer kleinen Garage in Bitz stehen ebenfalls zwei dieser Fahrzeuge, und darauf ist Jochen Beck mit seinem Racing-Team auch sehr stolz. Bestes Stück im Stall ist der "Willys Woody Wagon" aus dem Jahr 1934, umgebaut mit einem leistungsstarken 865-PS-Motor, einem Bremsfallschirm und ohne sämtliche Elektronik. Getankt wird Ethanol E85, also fast reiner Alkohol, da dieser auf kurzer Strecke effektiver ist.

Mit diesem Wagen nimmt das Bitzer Team jedes Jahr an einigen Rennen, den "Drag-Races", teil. Ein "Drag-Race" ist ein Beschleunigungsrennen auf gerader Strecke mit stehendem Start. Seinen Ursprung hat es in den illegalen Straßenrennen der wilden 1950er Jahre in den USA. Gefahren wird über eine Viertelmeile – 402,34 Meter – oder eine Achtelmeile – 201,17 Meter – auf einem speziell präparierten "Drag-Strip" oder teilweise auch auf Sportflughäfen.

Das Spitzenergebnis des "Willys Woody Wagon" bei einem solchen Rennen war eine Zeit von 8,59 Sekunden, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 50 Metern pro Sekunde entspricht. In jedem Rennsport gibt es aber auch Gefahren. Unfälle bei 180 Stundenkilometern haben oft schwere Folgen. Beck ist deshalb froh, dass noch nie etwas Schlimmes passiert ist. Zwar hatte sich mal das Gaspedal verklemmt, dennoch ging alles glimpflich aus. In der vergangenen Saison versagte dem Team allerdings der Motor, und Bauteile in dieser Größenordnung kosten das Racing-Team ein kleines Vermögen.