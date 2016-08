Bitz Hunde, Basteln, Wandern und Tanzen

Mit dem Förster geht es am Donnerstag, 1. September, in den Wald. Dorthin führt ebenfalls am Freitag, 2. September, eine Exkursion mit dem Kinder- und Jugendtreff ab 8 Uhr. Spiel, Sport und Spaß stehen dann am Nachmittag des selben Tages ab 14 Uhr beim Turnverein auf dem Programm. Ein Dorfspiel veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Montag, 5. September, ab 14 Uhr. Über die Jagd informiert am Dienstag, 6. September, die Jagdgemeinschaft ab 9 Uhr. Den Tennissport mit Spiel und Spaß kennenlernen können die Kinder am Mittwoch, 7. September, ab 14 Uhr beim Tennisclub. Das Rote Kreuz führt ab 14 Uhr im DRK-Haus in die Erste Hilfe ein.

Ein Ausflug nach Tripsdrill in den Freizeit- und Erlebnispark findet am Donnerstag, 8. September, statt.Drei Aktivitäten sind am Freitag, 9. September, vorgesehen: Ab 8 Uhr findet ein Tanzworkshop im Kinder- und Jugendtreff statt, ab 14 Uhr bietet der Albverein eine Wanderung mit Grillen, und beim Deutschen Amateur-Radio-Club können an Technik Interessierte eine "magische Sirene" bauen und anschließend an einer Fuchsjagd teilnehmen.